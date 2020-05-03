Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально. Об этом 3 мая заявил пресс-секретарь председателя правительства РФ Борис Беляков.

«Работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону», — сказал он.

30 апреля Мишустин сообщил президенту Владимиру Путину о том, что его тесты на коронавирус дали положительные результаты.

Глава правительства отправился на самоизоляцию и под присмотр врачей, его обязанности будет временно исполнять первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Все члены правительства, контактировавшие с заболевшим премьером, изолированы и проходят дополнительное тестирование. Кабмин продолжает работу в штатном режиме.

По данным Университета Джонса Хопкинса от 3 мая, в России зафиксировано 124 тыс. заболевших коронавирусом.

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