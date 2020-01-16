Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения. Об этом 16 января «РИА Новости» сообщил его пресс-секретарь Альви Каримов.

«Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур», — уточнил пресс-секретарь, отметив, что «конституцией ЧР предусмотрено возложение исполнения обязанностей главы на председателя правительства в случае временной нетрудоспособности или нахождения в отпуске».

«Это обычная практика <…> и она используется во всех субъектах», — подчеркнул Каримов. Он также напомнил, что ранее также во время отпусков Кадырова полномочия неоднократно передавались председателю правительства региона Муслиму Хучиеву и его предшественникам.

Днем ранее на сайте главы и правительства Чечни говорилось, что временно исполняющим обязанности главы Чечни назначен Хучиев. Такое решение, как отмечалось, было принято в связи с «временной нетрудоспособностью» Кадырова.