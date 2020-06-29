МВД Белоруссии пока не информировал претендента в президенты страны Валерия Цепкало о начале досудебной проверки на предмет противоправного характера действий политика и не обращался к нему за пояснениями, сообщил Mpravda.com в понедельник его пресс-секретарь Алексей Урбан.

Ранее официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила Mpravda.com, что ведомство проводит доследственную проверку на предмет противоправных действий со стороны Цепкало. Основанием стало поступившее в Генпрокуратуру республики заявление от гражданина Белоруссии турецкого происхождения. По данным местных СМИ и Telegram-каналов, речь идет о бизнесмене Седате Игдеджи, компании которого участвовали в застройке территории Парка высоких технологий в период, когда его администрацию возглавлял будущий претендент на пост президента.

«Мы узнали об этом из СМИ. Нет, пока не информировали и пояснений не просили», — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос о наличии запроса к Цепкало со стороны МВД дать пояснения в связи с досудебной проверкой, начатой по заявлению белорусско-турецкого бизнесмена.

Урбан также опроверг заявления, с которыми Игдеджи выступал в интернете, о якобы его близких дружественных отношениях с Цепкало. Комментируя заявления бизнесмена в СМИ, что политик не заплатил ему за работы по проектированию и строительству личного дома, пресс-секретарь рассказал, что сотрудничество Цепкало и бизнесмена по строительству дома закончилось «на нулевом этапе» из-за некачественных работ по гидроизоляции подвала.

«Госстройнадзор признал нарушения в ходе строительства. И суд подтвердил поданный иск (к белорусско-турецкому бизнесмену со стороны Цепкало – ред.), присудил возместить ущерб истцу, но он не был возмещен, так как компания ответчика была обанкрочена», — рассказал пресс-секретарь.

При этом Урбан заявил, что штаб политика располагает сведениями о том, что ряд компаний, включая резидентов ПВТ, ранее высказывали к компании Игдеджи претензии по качеству строительства. «В 2015 году он был лишен лицензии на осуществление строительных работ. У него не закончен ни один объект в Минске», — подчеркнул пресс-секретарь.

Двадцать четвертого июня Цепкало подал документы на регистрацию в качестве кандидата в президенты в Центризбирком Белоруссии. На данный момент всего в выборах участвуют семь человек, которые сдали в соответствующие территориальные комиссии на проверку подписи граждан, собранные в поддержку своего выдвижения, однако только трое пока подали документы на регистрацию кандидатами. Этап подачи в ЦИК документов на регистрацию завершится 4 июля. Выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.