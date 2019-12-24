В пресс-центре МИЦ «Известия» во вторник, 24 декабря, проходит пресс-конференция с участием авторов законопроекта о домашнем насилии.

На мероприятии обсуждаются особенности проекта и мнение общественности на его счет, а также масштабы проблемы в России. Кроме того, участники дискуссии объяснят, что означает новый термин «семейно-бытовое насилие» и меры защиты пострадавших.

В пресс-конференции участвуют:

Инна Святенко, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике;

Оксана Пушкина, депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей, сопредседатель Общероссийского народного фронта в Московской области, соавтор законопроекта о профилактике семейно бытового насилия;

Мари Давтян, руководитель Центра защиты пострадавших от домашнего насилия, адвокат и правозащитница, соавтор законопроекта о профилактике семейно бытового насилия​;

Алена Попова, правозащитница, соавтор законопроекта о профилактике семейно бытового насилия​;

Алексей Паршин, адвокат, соавтор законопроекта о профилактике семейно бытового насилия​.

29 ноября Совет Федерации опубликовал текст законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. Подобные инициативы и раньше вносились в парламент, но ни одна из них так и не дошла до второго чтения. Нынешний законопроект продвигает депутат Государственной думы Оксана Пушкина. В разработке документа Пушкиной помогали общественные организации по защите прав женщин. Документ дает право выдавать судебные предписания виновным в семейном насилии, запрещающие приближаться к пострадавшему, а также вступать с данным лицом в контакт через средства связи и интернет. Также, согласно законопроекту, суд может обязать виновного в семейном насилии покинуть общее с пострадавшим жилье.