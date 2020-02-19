Началась пресс-конференция по вопросу расширения полномочий суда присяжных

В пресс-центре МИЦ «Известия» стартовала пресс-конференция по теме «Расширение категорий дел, которые будут рассматривать суды присяжных».

В ней принимают участие уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей и представитель Совета Федерации Борис Титов и к.ю.н., управляющий партнер Адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай.

«Известия» ведут прямую трансляцию.

11 февраля стало известно, что Верховный суд России предложил включить в компетенцию суда присяжных рассмотрение всех категорий дел по особо тяжким преступлениям и всех дел о преступлениях в сфере предпринимательства (за исключением уголовных дел, содержащих гостайну). Как уточнялось, российские суды имеют достаточный опыт рассмотрения дел присяжными заседателями. В конце января президент России Владимир Путин рекомендовал Верховному суду рассмотреть вопросы о расширении составов преступлений, дела о которых подсудны суду с участием присяжных заседателей.

В ходе пресс-конференции участники расскажут, на какие именно категории дел могут распространиться полномочия суда присяжных, как это может повлиять на соотношение обвинительных и оправдательных приговоров, а также не повредит ли «человеческий фактор» объективности при принятии решений.