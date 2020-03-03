3 марта в пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция на тему «Законопроект об ужесточении наказания за оскорбления и нападения школьников на учителей».

В мероприятии участвуют:

Валентина Иванова, председатель Всероссийского педагогического собрания;

Виктор Смирнов, член Совета Федерации, заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре;

Ирина Волынец, председатель Национального родительского комитета;

Галина Меркулова, председатель Общероссийского профсоюза образования.

Дискуссия идет о том, что привело к необходимости подобных мер, какова реальная ситуация с оскорблениями и нападениями на учителей и каковы перспективы принятия данного законопроекта.