Замдекана одного из языковых вузов была госпитализирована 12 июля от своего дома в Новой Москве после попытки самоубийства. Возможно, 29-летняя педагог волновалась из-за научного будущего.

Как стало известно «», Викторию (имя изменено) в одном нижнем белье нашли под окнами дома около 18.00. Крики о помощи услышал мужчина, который наводил порядок в арендуемом кафе в этом здании. Он накрыл раненую полотенцем, напоил водой и вызвал «скорую помощь». У преподавательницы — переломы лодыжек, ушибы и ссадины головы, сотрясение головного мозга. Она лечится в больнице Пирогова.

В институте, где Виктория трудится на кафедре русской словесности и межкультурной коммуникации, были удивлены случившемся. Преподаватель ведет занятия по русскому языку, филологические курсы, и ученики ее высоко характеризуют. Сама она родом из Калужской области, по ипотеке купила квартиру в одном из поселений в Новой Москве.

Она хотела перейти на другую кафедру, в августе должна была собираться конкурсная комиссия. Не исключено, что Виктория переживала по этому поводу.