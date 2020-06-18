Неожиданный эффект статинов – улучшение микробиоты кишечника

Существует достоверная связь между улучшением состава микробиоты кишечника и приемом препаратов, снижающих уровень холестерина — статинов. К такому выводу пришла группа ученых MetaCardis из Университета Гетеборга (Швеция).

Целью MetaCardis служило определение связи микробиоты кишечника с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В рамках проекта было тщательно исследовано более 2000 европейцев с различной степенью тяжести метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Предыдущие исследования обнаружили связь между жизнедеятельностью кишечной микробиоты и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В настоящей статье, опубликованной в журнале Nature, продемонстрировано улучшение состава микрофлоры кишечника в группе участников, которые принимали статины. К сожалению, объяснить механизмы установленной взаимосвязи ученым пока не удалось.

Микробиоту кишечника принято разделять на группы, известные как энтеротипы. Один из них, обозначенный как Bact2, содержит меньше бактерий как по количеству, так и по видовому составу. Среди микробов, отсутствующих в Bact2 — противовоспалительные бактерии, такие как Faecalibacterium, способствующие укреплению иммунной системы.

Bact2 чаще встречается у пациентов с воспалительным заболеванием кишечника, рассеянным склерозом и депрессией. В текущем исследовании ученые обнаружили, что данный энтеротип также более распространен у пациентов с ожирением (18%), чем у людей без него (4%).

Положительный и до сих пор не объясненный эффект статинов заключался в том, что в группе, получавшей терапию этими лекарствами, доля пациентов с Bact2 снизилась. То есть препарат способствовал увеличению количества людей с нормальной микробиотой в указанной группе.

По мнению одного из авторов исследования, профессора молекулярной медицины Университета Гетеборга, несмотря на то, что исследование не дает объяснения причинно-следственной связи, интересно видеть, как хорошо зарекомендовавший себя препарат в терапии сердечно-сосудистых заболеваний способен улучшить микробиоту кишечника. Будущие исследования призваны уточнить, влияют ли статины непосредственно на бактерий в кишечнике или же посредством воздействия на иммунные клетки, которые участвуют в модификации микробиоты. Также ученым предстоит выяснить, стоит ли включать статины в список лекарств для нормализации кишечной микрофлоры.