Разработаны новые препараты, позволяющие уменьшить ожирение печени

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) становится все более распространенной среди людей различных возрастов во всем мире. Ее возникновение обусловлено накоплением жировых отложений внутри клеток печени. Точная причина заболевания неизвестна, но считается, что сочетание нерационального питания и генетической предрасположенности играет основную роль. Часто НАЖБП прогрессирует бессимптомно и может обнаруживаться уже на стадии цирроза печени.

В настоящее время нет препаратов, позволяющих избавить печень от жировых отложений. Лечение в основном направлено на снижение веса, улучшение питания, увеличение физической нагрузки. Важен контроль сопутствующих состояний, таких как диабет и артериальная гипертензия.

Тем не менее, ученые не оставляют попыток найти лекарство, позволяющее обратить вспять изменения в печени при НАЖБП. Недавнее исследование с применением так называемой "антисмысловой" терапии позволило эффективно повлиять на патогенез НАЖБП. Несмотря на название (от англ. antisense therapy), корни которого исходят из сложных процессов образования пептидов в клетках, препараты указанного класса имеют большой смысл в лечении многих заболеваний. В основе их действия – подавление синтеза определенных белков, в данном случае диацилглицерол O-ацилтрансферазы 2. Полученные результаты были опубликованы в The Lancet Gastroenterology and Hepatology.

В двойном слепом рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании II фазы приняли участие 44 человека из 16 медицинских учреждений Канады, Польши и Венгрии. В течение 13 недель участникам вводили "антисмысловой" ингибитор диацилглицерол O-ацилтрансферазы 2 (IONIS-DGAT2) или плацебо. Указанный препарат взаимодействует с диацилглицерол-O-ацилтрансферазой, необходимой для производства триглицеридов. Высокий уровень триглицеридов способствует накоплению жировых отложений во всем теле, включая печень.

Через 13 недель лечения исследователи обнаружили по результатам МРТ достоверное уменьшение жировых накоплений в печени (приблизительно на 30%) в сравнении с исходным уровнем среди участников, получавших IONIS-DGAT2. При этом повышения уровня триглицеридов, ферментов или глюкозы в крови не наблюдалось. Было зарегистрировано 6 серьезных побочных эффектов, включая остановку сердца и тромбоз глубоких вен, но ученые определили, что эти события не были напрямую связаны с исследуемым препаратом.

«Еще несколько десятилетий назад НАЖБП даже не признавалась болезнью; сейчас же ее распространение приняло угрожающие масштабы. Поражая примерно четверть всех американцев она стала одной из основных причин трансплантации печени в Соединенных Штатах», – сказал ведущий автор исследования профессор Рохит Лумба, директор Исследовательского центра НАЖБП Калифорнийского университета в Сан-Диего.

По мнению ученых, полученные результаты обнадеживают и требует следующего шага: более длительных испытаний IONIS-DGAT2 для изучения потенциала этого препарата в улучшении гистологических особенностей печени, связанных с прогрессированием НАЖБП.