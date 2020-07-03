Прведены первые исследования безопасности и эффективности нового препарата длительного действия для лечения ВИЧ

Нынешние схемы лечения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) представляют собой комбинации препаратов, которые некоторые пациенты называют «коктейлями» из-за необходимости одновременного приема множества таблеток.

Существующие лекарства достаточно эффективны, но со временем вирус может развивать устойчивость к ним. Кроме того, прием большого количества препаратов снижает приверженность людей к лечению.

Противовирусное лекарство пролонгированного действия, ленакапавир, вероятно, сможет устранить эти проблемы в перспективе.

Новое исследование продемонстрировало эффективность указанного препарата в подавлении репликации ВИЧ. Однократная инъекция ленакапавира позволила снизить вирусную нагрузку у пациентов. При этом активная концентрация лекарства в крови поддерживалась в течение шести месяцев.

В исследовании приняло участие 40 здоровых добровольцев. У них проводилась оценка побочных эффектов ленакапавира, который в итоге оказался относительно безопасным. Другая группа участников включала пациентов с ранее не леченой ВИЧ-инфекцией (32 человека). Однократная инъекция препарата уменьшила вирусную нагрузку в течение 9 дней, эффект сохранялся в течение полугода. Экспериментальные данные опубликованы в журнале Nature.

Можно было бы предположить, что инъекция ленакапавира 2 раза в год способна избавить пациентов с ВИЧ от ежедневного лекарственного "коктейля". Однако, существуют проблемы с такой схемой лечения.

Подавление ВИЧ требует применения нескольких препаратов сразу для того, чтобы уменьшить вирусную нагрузку и ограничить вероятность развития лекарственной устойчивости.

В лабораториях продолжается изучение других препаратов пролонгированного действия для лечения ВИЧ, таких как каботегравир и рилпивирин. Их совместное применение с ленакапавиром, вероятно, сделает терапию вируса удобнее для пациентов.

Кроме того, ученые планируют проведение эксперимента по применению ленакапавира для так называемой доконтактной профилактики ВИЧ среди групп высокого риска заражения.

Таким образом, поиск оптимальной схемы терапии ВИЧ с применением новых лекарств продолжается, а полученные данные дают надежды на улучшение качества и длительности жизни пациентов.

doi.org/10.1038/s41586-020-2443-1