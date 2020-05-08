

Новое исследование не находит доказательств пользы от препарата от малярии гидроксихлорохина, широко рекламируемого в качестве «лечения коронавируса». Статья опубликована 7 мая в New England Journal of Medicine.

Гидроксихлорохин не снизил риск смерти или необходимости использования дыхательной трубки в сравнении, в котором участвовали 1400 пациентов, получавших лечение в больнице Колумбийском университете в Нью-Йорке, сообщили ученые в четверг в New England Journal of Medicine.

Хотя исследование является наблюдательным, а не строгим экспериментом, оно дает ценную информацию для принятия решения, которое сотни тысяч пациентов с коронавирусом COVID-19 уже должны принять без четких данных о рисках и преимуществах препарата.

«Обидно, что через несколько месяцев после пандемии у нас нет результатов», — пишут авторы. — Тем не менее, новое исследование предполагает, что это лечение препаратами от малярии не панацея».

Исследование

Врачи проследили, как добились успеха в выздоровлении 565 пациентов, которые не получали препарат, по сравнению с 811 другими пациентами, которые получали гидроксихлорохин с антибиотиком азитромицином.

180 пациентам потребовались дыхательные трубки, а 232 умерли, и препарат, по-видимому, не влиял на выживаемость.

Применение препаратов от малярии началось в течение двух дней после поступления для всех пациентов, участвовавших в исследовании. Критики более ранних исследований сказали, что лечение, возможно, началось слишком поздно, чтобы принести пользу.

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