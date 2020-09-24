Цена препарата от коронавирусной инфекции «Авифавир» составит 8 тысяч рублей. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

В настоящее время одобрение Минздрава РФ для лечения COVID-19 получили три отечественных препарата — «Арепливир», «Авифавир» и «Коронавир». Все лекарства имеют временную регистрацию до 1 января 2021 года.

Ранее стало известно, что «Коронавир» будет стоить в российских аптеках 11 550 рублей за 50 таблеток в упаковке. А «Арепливир» появился в аптеках за 12 320 рублей, в одной упаковке 40 таблеток.

Скоро в России могут появиться и другие препараты от коронавируса. Клинические испытания лекарства «Левилимаб» российской компании «Биокад» пройдут в 11 медицинских центрах. Отмечается, что препарат действует положительно на пациентов со средней и тяжёлой формами COVID-19. Изначально «Левилимаб» был разработан для лечения ревматоидного артрита, но позднее доказал свою эффективность в рамках первой и второй фаз клинического исследования. Для подтверждения его эффективности против COVID-19 необходимо провести третью фазу, писал NEWS.ru.