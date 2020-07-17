Премьер-министр Молдавии Ион Кику обсудил с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным вопрос получения Кишиневом кредита в €200 млн Переговоры прошли на полях состоявшегося в пятницу в Минске заседания Евразийского межправительственного совета, сообщила пресс-служба молдавского правительства.

«В беседе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным обсуждалась возможность возобновления переговоров о подписании кредитного соглашения с Российской Федерацией на сумму €200 млн Средства необходимы для покрытия дефицита бюджета, вызванного пандемическим кризисом», — говорится в сообщении.

Кику отметил важность для Молдавии увеличения объема торговли между двумя странами, выразив заинтересованность в устранении препятствий на пути поставок молдавской продукции на рынок России. Мишустин в свою очередь заверил, что Москва открыта для укрепления сотрудничества с Кишиневом.

Правительства РФ и Молдавии возобновили переговоры о предоставлении Кишиневу кредита в €200 млн, получение которого заблокировали через Конституционный суд проевропейские оппозиционные партии республики. Договоренность об этих консультациях, как ранее сообщил молдавский президент Игорь Додон, была достигнута в ходе его июньского визита в Москву, где он присутствовал на параде Победы.

Россия согласилась выделить кредит по просьбе главы молдавского государства, соглашение о его предоставлении было одобрено кабинетом министров и ратифицировано парламентом республики, а также внесено в бюджеты на 2020 год в обеих странах. Деньги предоставлялись "на цели бюджетной поддержки" на 10 лет под 2% годовых. Однако проевропейская оппозиция Молдавии обвинила правительство в том, что переговоры велись недостаточно открыто, а также подвергла критике ряд положений соглашения.