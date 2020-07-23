Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в четверг посетит с официальным визитом Брюссель.

«Сегодня работаю в Брюсселе. Символично, что мой первый официальный визит будет именно в столицу Европейского Союза. Ведь евроинтеграционное движение Украины для нашего правительства является важным приоритетом. Впереди — важные встречи, переговоры и подписание важного для Украины соглашения», — написал Шмыгаль в Telegram.

Он также опубликовал фото из самолета, где он находится вместе с министром финансов Сергеем Марченко и главой Национального банка Кириллом Шевченко.

Верховная рада Украины 4 марта отправила в отставку премьера Алексея Гончарука и назначила на его место Шмыгаля. Также Рада утвердила новый состав кабмина.