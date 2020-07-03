Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опроверг, что больницы Львова заполнены на 95% на фоне коронавируса, по его словам, этот показатель составляет 47%.

Глава городского управления здравоохранения Львова Владимир Зуб заявил, что заполненность стационаров больниц города на фоне COVID-19 составляет 95%.

«Это не соответствует действительности. По состоянию на утро во Львовской области загруженность 47% была. Если за день, я не видел и не проинформировали, но это невозможно. Поэтому 47%», — заявил Шмыгаль в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера».

Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 46 763 случая COVID-19, скончались 1212 человек, 20 558 пациента выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,7 миллиона случаев заражения, свыше 517 тысяч человек скончались.