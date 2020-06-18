Индийский премьер-министр Нарендра Моди выразил признательность за выбор Индии одним новых непостоянных членов СБ ООН.

«Глубоко признателен за огромную поддержку, оказанную мировым сообществом членству Индии в Совете Безопасности ООН. Индия будет сотрудничать со всеми странами-членами в целях содействия глобальному миру, безопасности, устойчивости и равенству», — написал Моди в Twitter.

Ранее председатель Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде сообщил, что Индия, Мексика, Норвегия и Ирландия избраны непостоянными членами СБ ООН на 2021-2022 годы, пятую страну будут избирать в ходе второго тура в четверг. Второй тур голосования, в ходе которого члены ООН будут выбирать между Кенией и Джибути, пройдет в четверг в 9.00 (16.00 мск).

Все эти государства уже были членами Совбеза. Индия занимала кресло в СБ семь раз, Канада – шесть, Мексика и Норвегия — по четыре, Ирландия – три, Кения – дважды, Джибути – лишь один раз.

Совбез ООН — постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран — пять постоянных членов и десять временных. Постоянные члены — Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных членов СБ избираются на два года. Германия, Бельгия, Доминиканская Республика, Индонезия и ЮАР избраны на 2019-2020 годы, а Вьетнам, Нигер, Тунис, Эстония, Сент-Винсент и Гренадины – на 2020-2021 годы.