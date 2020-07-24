Премьер-министр Туниса Ильяс Фахфах отправил в пятницу в отставку министра иностранных дел страны Нуруддина ар-Рея.

«После консультаций с президентом Кайсом Саидом премьер-министр решил отстранить от должности главу МИД Нуреддина ар-Рея», — говорится в полученном Mpravda.com пресс-релизе. Причины увольнения не уточняются.

Исполняющим обязанности министра назначена Сальма Нейфар.

Сам премьер Фахфах 15 июля подал президенту прошение об отставке, после чего произвел перестановки в кабинете министров, уволив тех, кто представлял противостоящую ему партию «ан-Нахда». В четверг завершился срок подачи списков с именами кандидатов в премьеры.