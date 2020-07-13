Премьер-министр Туниса Ильяс Фахфах заявил в понедельник о намерении провести перестановки в кабинете министров после критики со стороны исламистской партии «Ан-Нахда» (Партия возрождения).

Умеренная исламистская партия «Ан-Нахда», возглавляемая спикером парламента Рашидом аль-Ганнуши, заявила 5 июля о своей обеспокоенности из-за «дезинтеграции» в рядах правящей коалиции, а также об «отсутствии необходимой сплоченности». Также партия обвинила других членов коалиции в попытках агрессии против нее и намерениях провести некие «подозрительные решения» и призвала сформировать новое правительство.

«Ан-Нахда» также заявила в понедельник о конфликте интересов в связи с тем, что премьер Фахфах владеет акциями нескольких компаний. Одна из них, работающая в сфере защиты окружающей среды, выиграла два государственных тендера на 44 миллиона динара (более 15 миллионов долларов).

В своем заявлении Фахфах обвинил «Ан-Нахду» в том, что она усложняет работу правительства и расшатывает стабильность. «Эти призывы, уничтожающие принцип солидарности в правительстве, не оставляют сомнений в том, что «Ан-Нахда» уходит от обязательств и обещаний, данных своим партнерам в коалиции относительно патриотических намерений спасти страну и ее разрушенную экономику», — подчеркнул Фахфах в полученном Mpravda.com заявлении.

«Ввиду этого я принял решение провести консультации по составу правительства, который будет соответствовать высшим национальным интересам», — заявил премьер. О новом составе правительства будет объявлено в ближайшие дни, отметил Фахфах.

Правительство Фахфаха, начавшее работу в феврале, является 11-м по счету с революции 2011 года, отмечает агентство TAP.