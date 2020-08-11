Словацкий премьер Игорь Матович, комментируя высылку из страны трех российских дипломатов, заявил, что иногда надо провести ограничительную черту и для друзей.

В понедельник МИД Словакии сообщил о том, что из республики высылаются трое российских дипломатов, действия которых противоречили Венской конвенции о дипломатических сношениях. Кроме того, как сообщил Mpravda.com пресс-секретарь словацкого МИД Юрай Томага, в генконсульстве Словакии в Санкт-Петербурге было допущено злоупотребление выдаваемыми визами и, таким образом, совершено преступление на территории иного государства-члена НАТО и ЕС. О чем именно в данном случае идет речь, он не уточнил. В свою очередь, представитель посольства РФ в Братиславе Владислав Куликов заявил Mpravda.com, что посольство не комментирует данную информацию и посоветовал обратиться за комментариями к соответствующим компетентным органам Словакии.

"Бывают случаи, когда и для своих друзей ты должен провести ограничительную черту. Да, русские — наши братья-славяне, а Россия — наш торговый партнер. Однако это не меняет того, что Словакия является суверенным государством, а не банановой республикой, где можно высмеивать дипломатические правила", — написал премьер во вторник в соцсети Facebook.

По словам Матовича, в мае этого года, в разгар пандемии COVID-19 в Москве, что привело и к переносу празднования 75-й годовщины победы над нацизмом, он без колебаний позвонил российскому послу с символических предложением о передаче 75 новых аппаратов искусственной вентиляции легких.