Премьер-министр Ливана Хассан Дияб объявил среду днем траура в связи с жертвами мощного взрыва в Бейруте, передает агентство Франс Пресс.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным корреспондента Mpravda.com, сначала был слышен небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым, а затем произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма. В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрывной волной выбило стекла. СМИ сообщают о по меньшей мере 10 погибших, сотни человек получили ранения.

Информагентство Ливана заявляло, что эпицентром мощного взрыва в порту Бейрута стал склад пиротехники, однако позже глава службы общей безопасности Ливана генерал Аббас Ибрагим опроверг версию о пиротехнике, отметив, что сдетонировали другие взрывчатые вещества, которые хранились долгое время. Израиль не причастен к инциденту, проинформировал телеканал кнессета со ссылкой на государственный источник.

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«Это было похоже на Хиросиму и Нагасаки»: мощный взрыв в Бейруте 1 из 10

Взрыву предшествовал хлопок, через несколько минут появился черный и белый дым, а затем в небо поднялся столб красного дыма.

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"Произошедшее было похоже на события в Японии, Хиросиму и Нагасаки", — сказал губернатор Бейрута, чье выступление транслировали ведущие ливанские телеканалы.

6 из 10

В результате взрыва разрушено несколько домов, под завалами могут находиться люди.

7 из 10

По меньшей мере десять человек погибли.

5 из 10

"Произошедшее было похоже на события в Японии, Хиросиму и Нагасаки", — сказал губернатор Бейрута, чье выступление транслировали ведущие ливанские телеканалы.

6 из 10

В результате взрыва разрушено несколько домов, под завалами могут находиться люди.

7 из 10

По меньшей мере десять человек погибли.

© AFP 2020 / Anwar Amro8 из 10

Как сообщил Mpravda.com сотрудник Красного Креста, много людей получили ранения от разлетевшихся осколков.

© AFP 2020 / Anwar Amro9 из 10

Машины скорой помощи вывозят раненых из района Зайтуна-бей и соседних кварталов.

© Mpravda.com / Михаил Алаеддин 10 из 10

Пожар на месте взрыва тушат с помощью вертолетов.

© REUTERS / Issam Abdallah