Окончательный вердикт специального трибунала в Гааге по делу об убийстве бывшего премьер-министра Рафика Харири может быть использован некоторыми силами как предлог для разжигания междоусобицы в Ливане, заявил во вторник премьер-министр Ливана Хассан Дияб на собрании Высшего совета по безопасности страны.

Окончательный вердикт спецтребунала по делу об убийстве Харири, который погиб в результате теракта в Бейруте 14 февраля 2005 года, должен быть объявлен 7 августа.

«Мы должны быть готовы реагировать на окончательный вердикт по делу об убийстве Рафика Харири, который будет вынесен 7 августа. По имеющимся у нас данным, имеется прямая связь высокопоставленных ответственных лиц с этим делом. Это обстоятельство может спровоцировать попытку поймать рыбу в мутной воде некоторыми. Препятствие разжиганию междоусобицы является первостепенной задачей. Не должно быть никаких послаблений в борьбе с междоусобными проектами», — сказал Дияб.

Специальный трибунал в Гааге был учрежден в 2007 году по решению Совета Безопасности ООН. Работа трибунала в Ливане оценивается неоднозначно. Сын убитого премьера, бывший глава правительства Саад Харири во вторник заявил, что 7 августа для сторонников его суннитской партии «Мусотакбаль» будет днем «справедливости во имя Ливана», когда объявят имена преступников. С другой стороны ряд ливанских политиков считают расследование по убийству Харири-старшего политизированным и направленным против шиитского движения «Хезболлах». Ранее основным фигурантом в деле был член шиитского движения — Амин Бадреддин, который погиб в ходе боевых действий в Сирии.