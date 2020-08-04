Премьер-министр Ливана Хассан Дияб назвал причиной взрыва в порту Бейрута, в результате которого погибли более 70 человек, ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры на протяжении шести лет, говорится в сообщении канцелярии президента Ливана в социальной сети Twitter.

«Я не успокоюсь, пока мы не найдем ответственного за то, что случилось, чтобы привлечь его к ответственности и наложить на него самые суровые меры наказания, потому что недопустимо, чтобы партия аммиачной селитры весом в 2750 тонн находилась на складе в течение 6 лет без принятия превентивных мер, что угрожает безопасности граждан», — заявил премьер.

При этом Дияб предложил сформировать комиссию для расследования происшествия, которая за 48 часов должна будет определить причину происшествия и выявить ответственных.

Били тревогу пять месяцев назад

Служба национальной безопасности Ливана пять месяцев назад начала расследование в связи с нахождением в порту Бейрута большого количества аммиачной селитры (или нитрата аммония), сообщает ливанский телеканал OTV со ссылкой на собственные источники в спецслужбах.

По данным телеканала, в результате расследования было установлено, что вещества в ангаре крайне опасны.

В связи с этим было направлено распоряжение о назначении ответственного лица со стороны государства и управления порта для принятия мер, предотвращающих какие-либо чрезвычайные ситуации, включая взрыв.

«Основные предложения службы нацбезопасности заключались в создании особых условий хранения. В случае отсутствия необходимости в них было предложено продать эти вещества», — отмечает телеканал.

Согласно данным источника, взрывчатые вещества находились на борту корабля под флагом одной из африканских стран, которое было оставлено ее хозяевами несколько лет назад в связи с большим долгом.

Версия Трампа

В то же время президент США Дональд Трампа, вопреки заявлениям ливанских властей, назвал случившееся в Бейруте «ужасной атакой», хотя основная версия взрыва — не теракт, а случайный подрыв взрывчатых веществ.

«Похоже, это была ужасная атака», — сказал Трамп на пресс-конференции.

«Многие люди погибли, сотни были тяжело ранены в большом взрыве в Бейруте. Мы молимся о жертвах. США готовы помочь Ливану», — добавил глава Белого дома.

Президент США пояснил, что встречался с американскими генералами, и они, по его утверждению, считают взрыв в Бейруте нападением.

«Да, это похоже на то, основываясь на характере взрыва. Я встречался с некоторыми нашими замечательными генералами, они, похоже, считают так же. Это не было что-то вроде какого-то производственного взрыва», — сказал Трамп.

«Похоже, что они думают, что это было нападение, какая-то бомба», — добавил американский лидер.

Взрыв в Бейруте

Сильный взрыв прогремел вечером во вторник в районе порта Бейрута, по свидетельству корреспондента Mpravda.com, взрыву предшествовал небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым, а затем произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма

По последним данным, в результате погибли 73 человека, число пострадавших превысило 3,7 тысячи.