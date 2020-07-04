Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи освободил от должности советника по вопросам национальной безопасности и исполняющего обязанности главы Совета национальной безопасности Фалеха аль-Файяда, лидера народного ополчения «аль-Хашд аш-Шааби», сообщили в субботу иракские СМИ.

«Исходя из общественных интересов и на основании согласия премьер-министра, главнокомандующего ВС (Мустафы аль-Каземи — ред.) … принято решение освободить Фалеха Фейсала Фахда аль-Файяда от должности исполняющего обязанности главы Совета национальной безопасности», — говорится в тексте указа, опубликованного на сайте телеканала Al-Sumaria.

Новым руководителем Совета с 4 июля назначен генерал Абд аль-Гани аль-Асади, ранее возглавлявший антитеррористические подразделения ВС Ирака.

Иракское информационное агентство INA сообщило со ссылкой на свои источники, что Каземи также освободил аль-Файяда от должности советника премьера по вопросам национальной безопасности. Его преемником на этом посту стал Касем аль-Аараджи, возглавлявший МВД Ирака в 2017-18 годах.

В январе госсекретарь США Майк Помпео обвинил аль-Файяда и еще нескольких видных руководителей шиитских отрядов ополчения в нападении на посольство США в Багдаде 31 декабря 2019 года, когда протестующие попытались штурмовать главные ворота посольства после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки «Катаиб Хезболлах». В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации иранского генерала, командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя главы «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на посольство.