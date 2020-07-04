Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рано утром в субботу в связи с объявлением на юго-западе страны особой опасности из-за ливней дал указание соответствующим министерствам оказать максимальную помощь при эвакуации людей, сообщило агентство Киодо.

В частности, он распорядился поддерживать тесную связь с администрациями на местах для предоставления оперативной информации о ливнях, паводках и эвакуации, а также заранее принять меры для своевременной эвакуации людей из районов, где есть риск затопления, сделать все возможное для спасения жизней людей.

На юго-западе Японии эвакуация объявлена или рекомендована для 145 тысяч человек (80 и 65 тысяч соответственно). Есть информация о разливах рек в префектуре Кумамото. Перекрыто движение на нескольких участках автодорог.

В префектуре Кагосима и Кумамото в ряде мест объявлен пятый, самый высокий уровень опасности из-за дождей. Этот уровень означает для местного населения означает сигнал «спасайте жизни!». Метеорологическая служба предупреждает население, что ливни могут быть такой силы, какой жители никогда в жизни не испытывали.