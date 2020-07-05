Премьер Хорватии Андрей Пленкович провозгласил победу правящей партии «Хорватское демократическое содружество» (ХДС) на прошедших выборах в Сабор (парламент) страны и отметил, что перед ее руководством стоят большие вызовы.

В воскресенье в Хорватии прошли парламентские выборы. По данным избиркома после обработки данных с 89,41% участков, правоцентристская ХДС получает 69 мандататов (из 151), «Перезагрузка» во главе с Социал-демократической партией, близкой президенту Зорану Милановичу, — 42 мандата, «Отечественное движение» певца и бизнесмена Мирослава Шкоро – 15 мандатов.

Премьера в штабе партии соратники встретили традиционной для партии песней Eye of the Tiger из фильма Рокки, аплодисментами и похлопыванием по плечам и рукопожатиями, несмотря на меры против коронавируса.

«Спасибо, дорогие друзья, за блестящий результат и победу ХДС сегодня вечером вместе с нашими партнерами. Хочу поблагодарить всех хорватских граждан, всех, кто сегодня проголосовал за нас, которые получили поддержку большинства или за другие партии, думая, что у них есть лучшие решения для Хорватии», — заявил Пленкович перед собравшимися.

«Такой результат ХДС, наша победа, большая победа, она обязывает. Потому что наш прошедший мандат (срок в парламенте и правительстве — ред.) был тяжел и полон испытаний. А вызовы, которые перед нами, выглядят еще больше», — подчеркнул глава правительства и пообещал в понедельник взяться за работу в экономике, здравоохранении, усилении демократии и институтов, прав человека и меньшинств.

В парламент, по предварительным данным, также проходят независимое движение МОСТ бывшего председателя Сабора Божо Петрова, новое движение левых и социал-демократов «Можем!», блок во главе с либеральной партией Pametno («Разумно») и Хорватская народная партия (HNS).

Всего в выборах участвовали 192 политических блока, партии и независимых кандидата. Сабор (парламент) избирается сроком на четыре года, в нем 151 депутат. Новый созыв заксобрания и будущее правительство столкнутся с серьезными экономическими и социальными проблемами.

По информации Национального туристического объединения, из-за пандемии COVID-19 хорватский туризм в первой половине 2020 года потерял 70% относительно того же периода прошлого года. В последние годы доход от туризма достигал 14-15 миллиардов евро, что составляло до 20% ВВП страны.

Согласно данным национального статистического управления, отмечается и резкий спад промышленности Хорватии, который в мае составил 12,4% по отношению к маю 2019 года, что является рекордным снижением в последние 10 лет. По итогам второго квартала ожидается падение всей экономики страны на уровне 20%.

Эпидемия коронавируса в Хорватии, ослабленная ограничительными мерами к маю, после их смягчения снова начала расти в июне. За последние сутки было выявлено 57 новых больных коронавирусом, всего с начала пандемии были заражены около 3,15 тысячи человек, скончались 113 пациентов. Наряду с этим Загреб все еще устраняет последствия разрушительного землетрясения 22 марта.