Саммит Евросоюза не обсуждал тему Турции, она может быть поднята в сентябре на внеочередном саммите глав государств и правительств стран ЕС, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на брифинге после завершения саммита.

Журналисты поинтересовались, есть ли у Греции «союзники» в вопросе «жестких санкций» против Турции.

«Я не буду говорить сегодня много о внешней политике. Тема Турции обсуждалась в начале саммита. Были выступления мое и президента Кипра. Думаю, будет выступление председателя Европейского совета по этой теме, и есть согласие, что на следующем саммите, который может состояться в сентябре, то есть будет внеочередным, мы проведем подробное обсуждение, как Европе следует относиться к проблеме Турции», — сказал Мицотакис.

«Турция является проблемой для всей Европы, не только для Греции и Кипра», — добавил премьер.

Греция и Кипр называют нарушением своего суверенитета планы Турции вести разведку месторождений нефти и газа в Восточном Средиземноморье. ЕС неоднократно выступал с осуждением действий Анкары. Турция заявляет, что не прекратит разведку и бурение на шельфе Кипра. ЕС ввел индивидуальные санкции против физических лиц и компаний, причастных к бурению, которые включают замораживание активов и запрет на поездки в страны союза.

Греция и Кипр требуют расширения санкций ЕС против физических и юридических лиц, участвующих в незаконной, по их мнению, программе бурения Турции в ИЭЗ Кипра и планируемой бурении возле Крита. Они также требуют подготовить пакет дальнейших мер, которые будут введены против Турции в случае нарушения суверенных прав Греции и Кипра. Они также требовали принять меры против Турции за решение сделать мечеть из собора Святой Софии в Стамбуле.