Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис считает, что Европа не может быть разделённой перед лицом беспрецедентного финансового кризиса и саммит ЕС должен найти выход из тупика.

Лидеры ЕС в течение двух дней безуспешно пытались договориться о создании антикризисного фонда для восстановления экономики и о формировании многолетнего бюджета. В воскресенье проходит третий, не запланированный день саммита руководства Евросоюза.

«Мы ведем переговоры уже три дня, и, очевидно, не было достаточно прогресса для того, чтобы достигли соглашения. Я искренне надеюсь, что сегодня мы сможем выйти из тупика», — сказал Мицотакис по прибытии на саммит.

«С самого начала я указывал на то, что нам всем необходимо идти на компромиссы, но эти компромиссы не могут ослабить наши амбиции в отношении смелой реакции Европы на кризис с коронавирусом и вызванное им экономическое падение. Мы сталкиваемся с беспрецедентным финансовым кризисом, и у нас нет возможности казаться разделенными или слабыми», — сказал премьер Греции.