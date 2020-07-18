Премьер-министр Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и министр культуры Розелин Башло направляются в Нант, где в субботу загорелся кафедральный собор.

Возгорание произошло в соборе святых Петра и Павла около 7.50 (8.50 мск). На месте работают более 100 пожарных. В настоящий момент огонь локализован.

Слова поддержки пожарным, мобилизованным для тушения возгорания, высказал президент Франции Эммануэль Макрон.

«После Нотр-Дама загорелся собор Святых Петра и Павла в самом сердце Нанта. Поддержка нашим пожарных, которые рискуют, чтобы спасти эту готическую жемчужину города герцогов», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Собор святого Петра и Павла в Нанте, строительство которого началось в XV веке и продолжалось 457 лет, — одна из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте она на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери, в котором в апреле 2019 года произошел крупнейший в истории пожар.