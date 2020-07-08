Правительство Франции подготовило план на случай возможной второй волны эпидемии коронавируса во Франции, однако если такое произойдет, режим самоизоляции повсеместно вводиться не будет, завил премьер-министр страны Жан Кастекс.

"Об этом всегда говорилось, предполагалось, что необходимо готовиться ко второй волне эпидемии", — сказал Кастес в эфире телеканала BFMTV.

До назначения премьер-министром в прошлую пятницу Кастекс руководил процессом вывода страны из самоизоляции.

Глава правительства утвердительно ответил на вопрос, готов ли уже план для режима изоляции в случае второй волны эпидемии. «Да, но мы не будем вводить возможный режим изоляции так же, как это было в марте. Поскольку во-первых, мы научились, а потом режим изоляции приводит к ужасным последствиям — человеческим, экономическим. Поэтому мы будем подходить прицеленно», — отметил Кастекс.

Он также сообщил, в воскресенье намерен посетить Гвиану (заморский департамент Франции), где санитарная ситуация сложная.

Франция ввела режима изоляции на фоне эпидемии коронавируса в середине марта. Ограничения снимались постепенно — мае, начале июня и в конце июня.