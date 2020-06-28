Премьер-министр Франции Эдуар Филипп, по предварительным данным, получил более 58,8% голосов и победил на муниципальных выборах в портовом городе Гавр, мэром которого он был ранее, сообщает телеканал LCI.

Ранее в интервью французским СМИ Филипп говорил, что даже в случае победы на выборах рассчитывает остаться на посту главы правительства. Филипп отмечал, что если он получит поддержку граждан, то планирует вернуться на должность мэра Гавра в 2022 году. Однако не исключал, что это может произойти и раньше. Нынешний глава французского правительства руководил Гавром с 2010 года до мая 2017 года – даты его назначения на пост премьера страны.

В первом туре выборов в марте Филипп набрал около 43%, по предварительным данным. Соперником Филипа на нынешних выборах, как и на прежних, был кандидат от Французской коммунистической партии Жан-Поль Лекок.

«Результаты в Гавре не вызывают сомнений, я хочу поблагодарить жителей Гавра, которые нам доверили задачу продолжать преобразования… Мы счастливы, собираемся отпраздновать эту победу. Хотелось бы поприветствовать моего оппонента, Жан-Поля Лекока. Теперь — за работу!», — заявил в мэрии Гавра Филипп, текст его выступления приводит телеканал.

Агентство Франс Пресс передает со ссылкой на представителя Елисейского дворца, что президент республики Эммануэль Макрон позвонил Филиппу и поздравил его с «прекрасной победой». В понедельник оба должны встретиться.

Второй тур выборов, провести который предполагалось 22 марта, был отложен из-за режима самоизоляции. В конце мая власти Франции утвердили новую дату второго тура — 28 июня.