Премьер Франции Жан Кастекс отметил профессионализм и эффективную работу пожарных при ликвидации возгорания в соборе в Нанте.

«В первую очередь я бы хотел отдать дань высокому профессионализму сотне пожарных, которые были мобилизованы с самого начала этого бедствия и действовали с исключительной эффективностью», — сказал журналистам Кастекс, прибывший в Нант. Он также указал на отличную координацию между всеми государственными и местными службами.

Кастекс выразил солидарность от всего народа жителям Нанта и католическому сообществу. Глава правительства также высказался за то, чтобы реконструкция собора прошла «как можно быстрее». «Государство будет в этом участвовать», — заключил премьер-министр страны.

Также на место прибыли глава МВД Жеральд Дарманен и министр культуры Розелин Башло.

Возгорание произошло в субботу утром. Как сообщил ранее глава пожарно-спасательной службы департамента Атлантическая Луара Лоран Ферлэ, пожар был локализован в течение трех часов. Прокуратура Нанта сообщила о начале расследования по подозрению в умышленном поджоге собора.

Нантская епархия опубликовала на своем сайте фотографии собора после пожара, сообщив о разрушениях. «Сегодня утром около 7.30 пожарные вошли в собор Нанта, где произошел пожар, затронувший большой орган и витраж XV века, два элемента, которые сохранились во время большого пожара 1972 года. Оба они были уничтожены», — говорится в сообщении. Также частично был разрушен хоры собора.

Собор святых Петра и Павла в Нанте, строительство которого началось в XV веке и продолжалось 457 лет — одна из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте собор в Нанте на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери. В 1972 в собор Нанта уже возникал пожар. На восстановление храма после этого пожара ушло 13 лет.