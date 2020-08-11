Власти Чехии не видят повода для того, чтобы размещать в Чехии американских военных, заявил во вторник журналистам премьер Андрей Бабиш перед началом переговоров с прибывшим в страну с визитом госсекретарем США Майком Помпео.

Комментируя вопрос передислокации 12 тысяч военнослужащих США, ныне размещенных в Германии, Бабиш заявил, что Прага не видит смысла в их размещении в Чехии.

«Не вижу повода, почему мы должны иметь у себя американских военных. Чешская сторона не заинтересована в этом. Мы союзники в НАТО, в этом ничего не меняется. Еще неизвестно, куда эти военные (из Германии) направятся, но точно не к нам, вопрос об этом никогда не стоял. Как я говорил, меня больше интересуют (в переговорах с Помпео) наши торговые отношения и бизнес для наших фирм», — сказал Бабиш.

Госсекретарь США Помпео прибыл в Прагу утром во вторник и после короткого отдыха отправится на автомобиле в Пльзень, где в помещении пивоварни «Пльзеньский Праздрой» пройдут его переговоры с главой МИД Чехии Томашем Петршичеком. Оба руководителя дипведомств также посетят музей Patton Memorial Pilsen и возложат венки к памятнику «Спасибо, Америка!», который напоминает о том, что западную часть республики весной 1945 года освободили американские войска.

В среду Помпео проведет переговоры с премьером Бабишем, затем его примет президент республики Милош Земан. Во второй половине дня Помпео выступит с речью перед членами верхней палаты парламента, сената и примет участие в дискуссии с ними на актуальные политические темы.