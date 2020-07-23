Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на фоне продолжающихся в стране протестов объявил об отставке министров финансов, экономики, внутренних дел и туризма и выдвинул новых кандидатов на эти посты, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Как заявил Борисов, заявления об отставке подали министр финансов Владислав Горанов, министр экономики Эмиль Караниколов, министр внутренних дел Младен Маринов и министр туризма Николина Ангелкова. По словам премьера, пост министра финансов займет нынешний министр здравоохранения Кирилл Ананьев, пост министра внутренних дел — бывший главный комиссар полиции Христо Терзийски. Министром туризма станет Мариана Николова, министром здравоохранения — Костадин Ангелов.

Как отмечают СМИ, на пост министра экономики претендует заместитель главы ведомства Лучезар Борисов.

Как отмечает телеканал, в четверг решение о перестановках будет согласовано с парламентской партией «Граждане за европейское развитие Болгарии» и коалицией «Объединенные патриоты». Назначения министров должно утвердить Народное собрание (парламент) Болгарии.

Как отмечает телеканал, в четверг решение о перестановках будет согласовано с парламентской партией «Граждане за европейское развитие Болгарии» и коалицией «Объединенные патриоты».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Болгарии Бойко Борисов намерен отправить в отставку министра финансов, главу МВД и министра экономики. Позже, как сообщали СМИ, правительственная коалиция Болгарии с участием правоконсервативной партии ГЕРБ решила, что кабинет министров должен доработать свой срок, но следует провести перестановки.

В Болгарии уже больше недели продолжаются протесты, которые начались 9 июля в Софии с многотысячной акции поддержки президента Румена Радева. Болгарские СМИ называют причиной протестов аресты советников президента по вопросам безопасности и по правовым вопросам. Советники были задержаны по делам, связанным с раскрытием государственной тайны и злоупотреблением влиянием в корыстных целях.

Накануне в Софии также прошла акция протеста. Собравшиеся у дворца правосудия демонстранты требовали отставки правительства Борисова, увольнения главного прокурора страны и проведения досрочных выборов. Позже протестующие заблокировали улицу в центре города, а затем двинулись к зданию совета министров. Также акция протеста проходила в среду вечером около здания Болгарского национального телевидения (БНТ).