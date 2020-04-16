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Врач и телеведущая Елена Малышева высказала свою позицию по поводу коронавируса в прямом эфире в Instagram, назвав его — «прекрасным». Об этом сообщает телеканал «360».

Телеведущая напомнила, что средний возраст умерших от коронавируса — 79 лет, а дети им практически не болеют.

«Я как считала, что это один из самых прекрасных вирусов, так и считаю (…) Поискать надо инфекцию, где такой же средний возраст умерших», — заявила Малышева.

При этом она подчеркнула, что вирус кори гораздо опаснее, так как от него умирают дети.

Как сообщал «Рамблер», к утру 15 апреля число зараженных коронавирусом в России достигло 24 490 человек в 84 регионах. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что около 30% зараженных коронавирусом в России переносили болезнь без явных симптомов.

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