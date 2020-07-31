С 31 июля платежный сервис PayPal прекратил внутренние переводы в России. Связано это с изменениями в законе «О национальной платежной системе», которые запрещают передавать данные о переводах россиян за границу. Между тем, эксперты полагают, что под видом борьбы за защиту конфиденциальной информации россиян может скрываться неуемная страсть государства к монополизму. Нововведение неблагоприятно для иностранных платёжных систем и, напротив, дает «зеленый свет» отечественным операторам.

Высвобождающуюся нишу, очевидно, займут российские игроки, а клиентам, которые пользовались услугами PayPal по внутренним переводам, придется перейти на обслуживание именно к ним.

«Для того, чтобы выполнять обязательства по непередаче данных за границу, компании необходимо создать всю инфраструктуру хранения данных на территории РФ, — поясняет ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — Эти затраты, видимо, оказались несопоставимы с полученным доходом и компания приняла решение свернуть деятельность». Выходит, для того, чтобы не нарушать законодательство, ей легче отказаться совсем от внутрироссийских платежей, чем перестраивать бизнес-процессы.

Ни для самой компании, ни для российских потребителей уход системы с рынка внутренних платежей не станет серьезной потерей: пользовались ею очень немногие в стране, предпочитая другие электронные кошельки, говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Действительно, российский рынок для американской компании — не приоритетный. Она работает в 202 странах с 25 основными валютами. По данным самой PayPal, доля прибыли по внутрироссийским операциям составляет не более 4%. Компания специализируется на международных платежах.

«Для российского рынка данное событие не слишком заметное. PayPal не занимает здесь серьёзных позиций. Ещё в 2018-м ЦБ РФ исключил PayPal из реестра значимых организаций на рынке платёжных услуг. В него входили операторы, занимающие «более 2% объёма переводов электронных денежных средств с использованием предоплаченных карт», — напомнил главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.