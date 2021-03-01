Каждый современный автомобиль оснащен каталитическим конвертором, называемым в обиходе катализатором, отвечающим за частичную очистку выхлопных газов, образующихся в процессе работы двигателя внутреннего сгорания. Рано или поздно он приходит в неисправность, требуя замены. Кроме того, многие автовладельцы стремятся просто вырезать его, повышая динамические характеристики своего автомобиля.

В результате услуга по замене или удалению катализаторов пользуется большим спросом, а в автосервисах скапливается большое количество использованных элементов. Куда их девать? Первое, что приходит на ум, просто выбросить. Решение действительно простое, но не самое рациональное.

Почему выгодно сдать катализаторы?

При производстве катализаторов используются редкоземельные и драгоценные металлы, например, палладий или платина. В масштабах одной детали их содержание ограничивается десятыми долями граммов, но при переработке в промышленных масштабах с учетом высокой стоимости металлов получаются значительные суммы.

Именно поэтому специализированные компании организуют скупку б/у катализаторов для их последующей переработки. Одной из них является компания Katalizatoroff.ru, работающая на территории России и государств постсоветского пространства.

Стоимость катализатора при сдаче определяется содержанием в нем ценных металлов (зависит от модели автомобиля и года его выпуска), и общим техническим состоянием на момент сдачи. Практика показывает, что во многих случаях ценник б/у детали достигает нескольких десятков тысяч рублей.

Преимущества работы с Katalizatoroff.ru

Обращаясь в компанию Katalizatoroff.ru, владельцы изношенных каталитических конвертеров получают сразу несколько преимуществ:

Привлекательные ценовые условия, одни из самых выгодных на современном рынке.

Возможность самостоятельной сдачи в пунктах приема или вызова специалиста «на дом».

Объективная оценка состояния катализаторов.

Проведение оплаты в день обращения клиента любым удобным для него способом.

Отработанный катализатор еще способен принести пользу, а получить ее позволит обращение в компанию Katalizatoroff.ru.