На сегодняшний день в интернете можно найти огромное количество специалистов, которые помогают с продвижением бизнеса в сети. Наибольшим спросом пользуются специалисты следующих областей:

Разработка полностью функционирующих сайтов или лендингов, в том числе создание сайта в Москве.

Поисковая оптимизация.

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Наполнение контентом

Дизайн

Разработка приложений для мобильных устройств.

Однако, найти грамотного специалиста не так просто, как это кажется на первый взгляд. Тендерная площадка Workspace — это отличное место, где заказчик может найти толкового специалиста и доверить ему работу, перед этим разместив тендер на площадке с описанием всех условий (задача, сроки, оплата и т.д.). Для заказчиков данный сервис работает абсолютно бесплатно, поэтому если за заказ не возьмется ни один исполнитель, то никаких убытков они не понесут. Также тендерная площадка — это место, где специалист может выбрать подходящий заказ и при этом не переживать, что заказчик пропадет и не заплатит за работу.

Как добавить тендер на площадку?

Для того, чтобы добавить тендер на сайт и найти нужного исполнителя, необходимо сделать следующее:

Как можно подробнее описать задачу и требования к специалисту.

Загрузить имеющиеся полезные материалы.

После полного заполнения форм тендер отправляется на модерацию. В случае ее успешного прохождения начнется подбор исполнителей. Если модерация не была пройдена, то тендер вернется на редактирование. Процесс модерации не занимает много времени. Обычно на это уходит от 30 минут до одного часа. После успешной модерации сервис оповестит заказчика о начале поиска исполнителей через электронную почту.

Сервис самостоятельно выполняет анализ всех требований заказчика и привлекает к тендеру исполнителей. Заказчик имеет право самостоятельно уменьшать и увеличивать количество специалистов.

Общение между заказчиком и исполнителем происходит в личном сервисе сообщений Workspace.

Если заказчик не знает, какой именно ему нужен бюджет для тендера, то он может в любой момент открыть страницу с уже размещенными похожими заданиями и оценить стоимость.