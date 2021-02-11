Многие российские предприниматели хотят вести бизнес в Европе, где создан для этого благоприятный климат. Одной из таких стран являются Нидерланды. Ниже расскажем о преимуществах открытия компании именно там.

Начать стоит со стабильного законодательства и разных мерах государственной поддержки. Они особенно четко ощущались на фоне пандемии коронавируса. В результате предприятия не только остались на плаву, но и продолжили стабильно работать.

По данным рейтинга Всемирного экономического форума Нидерланды занимают пятое место в мире среди стран с развитой экономикой. На первом месте среди отраслей идут сельское хозяйство, информационные технологии, химия и фармакология. Экономика ориентирована на рост, поэтому правительство поддерживает иностранных инвесторов.

Компания, зарегистрированная в Нидерландах, может свободно вести бизнес с другими странами Евросоюза. Для этого существует упрощенная схема налогообложения. Более того, сказанное касается не только в отношении среднего, но и малого бизнеса.

Компании из Нидерландов пользуются авторитетом не только в Европе, но и в мире. Во многом это связано с устойчивой голландской правовой системой, которая формировалась столетиями. Банки, контрагенты, покупатели лестно отзываются о надежности предприятий.

Нельзя не упомянуть о крайне удачном географическом положении Нидерландов. Международный аэровокзал и крупный порт в Роттердаме являются одним из основных европейских логистических центров. Между ними расстояние измеряется двумя часами езды на автомобиле.

Сама регистрация компании в Нидерландах достаточно проста с юридической точки зрения и практически не имеет бюрократических проволочек. Минимальный размер уставного капитала составляет 1 евро. Сюда можно добавить благоприятный режим налогообложения, простоту составления, подачи отчетности и возможность управлять делами с любой точки планеты.

Нидерланды являются одним из лидеров в Европе по уровню жизни и доходов населения. Языком общения является английский, поэтому нет необходимости в освоении дополнительных языковых навыков.