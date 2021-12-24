Когда хочется чистого свежего воздуха и воды, то лучше воспользоваться речным круизом. В путешествии будет гарантировано все – от богатого меню и музыкальных и танцевальных развлечений до экскурсий по городам. Каюты теплоходов гарантируют максимальный комфорт любому требовательному пассажиру. В любом случае каждый участник путешествия получает то, что ему нужно.

Какие имеются маршруты?

Выбрать можно любой речной маршрут здесь, но компания рекомендует посетить Москву, Самару, Казань и Нижний Новгород на комфортабельном теплоходе в течение нескольких дней и ночей. Большим спросом пользуются туры и «выходного дня», когда на реке можно проплыть из Москвы до Углича – незабываемые впечатления от чистой реки и окружающих достопримечательностей окажутся гарантированным. Можно побыть в Беларуси или проплыть по Енисею.

Онлайн заказы

Как заказать туры по рекам? Здесь все просто – нужно зайти на сайт и заказать тур. Для этого имеется онлайн-регистрации. Это несложная процедура для любого человека и прямо на сайте можно выбрать каюту, произвести предварительную оплату предстоящего круиза. Если такой вариант оказывается избыточно сложным, то вполне можно воспользоваться услугой в виде «Быстрого бронирования», когда менеджеры компании сами связываются с клиентами и помогают подбирать оптимальные туры

Теплоходы

Рассчитывать, что компания предложит старый теплоход, не стоит. На балансе компании имеются современные комфортабельные теплоходы с удобными каютами, рассчитанные на самого взыскательного туриста – в них они найдут все что нужно! Подробнее можно узнать на специальном сайте, но в любом случае повышенный уровень комфорта и безопасность человека при любом речном круизе окажется гарантированным делом.

Успей купить!

Что делать, если стоимость круиза оказывается избыточно высокой? В этом случае рекомендуется воспользоваться услугой в виде специальных предложений или «горящих» круизов, когда цены остаются на низком уровне. Но важно понимать, что такое предложение встречается не каждый день. В особенности на воскресные дни. Рекомендуется покупать туры на круизные путешествия заранее. Имеется рассрочка. В последнем случае можно внести предоплату и постепенно расплачиваться на протяжении 30 дней, когда и начнется путешествие по реке.