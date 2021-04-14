Ещё в недавнем прошлом для подачи объявления нам приходилось обращаться в газету, порой платя немалые деньги. Но даже если это было бесплатно, инструмент всё равно был не очень удобным. К счастью, интернет изменил всё в лучшую сторону, особенно с момента появления сайта Begeton, о преимуществах которого нам и хотелось бы рассказать далее.

Сайт охватывает самые разные российские регионы, и в настройках можно выбрать место своего проживания, посмотрев предложение местного рынка. Плюсом Begeton является то, что разместить объявление бесплатно можно самые, начиная от продажи или аренды недвижимости и заканчивая различными товарами либо услугами. Аналогично и с тем, кто что-то ищет здесь, так как местное предложение удовлетворяет самые разные запросы.

Чем ещё привлекает этот сайт

Бесплатная подача объявлений. В отличие от газет либо других онлайн-площадок здесь не нужно платить ни копейки;

Простота и функциональность интерфейса. Возможности сайта Begeton максимально широки, но при этом всё интуитивно понятно. Сайтом удобно пользоваться как с ПК, та и с мобильных устройств. К тому же создатели площадки разработки мобильное приложение, которое можно бесплатно скачать в AppStore либо Google Play;

Высокая посещаемость. Данная доска объявлений пользуется большим спросом почти во всех регионах страны, поэтому продавец быстро получит отклик на своё объявление.

Площадкой Begeton пользуются не только частники, но и представители бизнеса, продавая свои товары или услуги. Всё большее число предпринимателей использует этот инструмент в качестве единственного источника привлечения клиента, экономя таким образом массу сил, времени и денег.

Помимо объявлений самого разного характера данная доска является местом публикации большого числа вакансий. Работодатели высоко ценят Begeton в качестве места для поиска квалифицированных сотрудников, охотно публикуя здесь выгодные предложения о работе. Периодически заходя сюда, можно не упустить шанс на выгодное трудоустройство.