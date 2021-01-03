Консоли становятся всё более популярными. Люди самых разных возрастов покупают подобные устройства, чтобы иметь возможность хорошо расслабиться после тяжелой работы. Но почему вообще стоит рассматривать к покупке именно консоли, а не персональный компьютер? Ведь может показаться, будто у этих устройств очень похожие принципы работы. Хотя на самом деле, всё гораздо интереснее, нежели может показаться на первый взгляд.

Такие приставки от https://igroteka.club, как PlayStation 5 и Xbox Series S/X способны порадовать пользователей не только невероятной производительностью в играх, но и операционной системой, которая изначально заточена под развлекательный контент. Возможно есть желание насладится просмотром кинофильма, сериала или любого другого продукта, который может быть подключён посредством интернета. Как раз использование консоли в этом сильно поможет. Есть даже возможность использовать не джойстик, а просто пульт от телевизора. Это значительно упрощает жизнь тем людям, у которых на телевизоре нет YouTube или Netflix. Всегда можно просто подключиться к таким сервисам посредством приставки, тем самым получив гораздо более качественный опыт использования, нежели сидя перед компьютером, используя для этих задач мышку и клавиатуру.

Есть также уникальная возможность избавиться от необходимости постоянно смотреть на системные требования. Если игры изначально предназначены для конкретной приставки, то можно просто приобрести диск с игрой или же скачать цифровую версию из встроенного в приставку магазина цифрового контента.

Дисковые версии приставок PlayStation и Xbox – ещё одно важное преимущество. Потому что купив игру, можно легко её обменять или продать, так как она размещена на физическом носителе. За счёт этого, нет никакой прямой привязки к профилю. Крайне выгодно, учитывая стоимость современных игр. Да и стоимость самой консоли намного меньше, нежели цена соизмеримого по мощности персонального компьютера. Объясняется это тем, что компания готова продавать устройство в убыток, чтобы в дальнейшем получать деньги с продаж игр.