Московская фабрика Арнико выпускает качественные кровати из надежных материалов. На фабрике можно заказать изделия этого вида по размерам, указанным заказчиком. Существует возможность исполнения кровати определенной конструкции с выбором основания, особенностей изголовья, разновидности обивочной ткани или из лучших образцов кожи.

Кровати для спальни

Кровать не только должна соответствовать стилю интерьера, гармонично выглядеть в обстановке. Она должна быть очень комфортной, поскольку этот предмет мебели предназначен для отдыха.

На фабрике Арнико выпускают кровати многих разновидностей. Выбор в этом отношении очень широк. Очень часто потребители предпочитают стандартные варианты исполнения кровати.

Тем не менее, производитель и дизайнеры делают очень многое для того, чтобы разнообразить ассортимент, предлагать эти предметы обстановки в разном исполнении, с использование материалов многих видов. Кровати различаются оформлением и особенностями установки, подробнее смотреть можете на сайте компании.

На фабрике готовы предложить кровати на подиуме, подвесные модели. Очень комфортны кресла кровати. Они потребуются для небольших помещений. На кресле кровати всегда удобно уложить на ночь гостей.

Очень экономит пространство диван-кровать, обеспечивая при этом комфортный сон и прекрасное самочувствие. Если говорить об экономии места, стоит упомянуть шкаф-кровать. Этот предмет снабжен механизмом подъема. Ложе складывается в шкаф, что существенно освобождает пространство.

Кровать-чердак расположена под самым потолком. Она тоже необходима для организации пространства, освобождает много места. Для детей можно заказать двухъярусную кровать, которая позволит сэкономить место и создать условия для игр малышей.

На фабрике предлагают кровати очень разных конструкций, важным моментом остается используемый в их изготовлении материал.

Для изготовления кроватей может применяться натуральная древесина, металл, пластик, МДФ. Древесина хорошего качества является прекрасным материалом для кровати, обеспечивая ее надежность и долговечность. Диапазон цен на изделия из натурального дерева достаточно широк.

Если бюджет не позволяет приобрести кровать из натуральной древесины, стоит присмотреться к моделям из ДСП или МДФ. Они тоже удобны, практичны и прекрасно оформлены.

Металлические кровати служат очень долго. Они не теряют своей первозданной привлекательности многие годы, имеют отличные эксплуатационные характеристики.