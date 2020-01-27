Преимущества имплантации зубов и уровень успеха

Причинами отсутствия или удаления зубов являются следующие:

Невозможность лечения зубных каналов

Пародонтоз (заболевания десен)

Травмы челюстей

Патологическая стираемость зубов

Аномалии прикуса

Врожденные дефекты

Люди, у которых частично отсутствуют зубы, испытывают массу как физических, так и эстетических неудобств, вплоть до невозможности полноценно улыбнуться.

Кроме того, отсутствие зубов приводит к проблемам с полноценным потреблением пищи, что в свою очередь становится причиной вторичных проблем со здоровьем, таких как нарушения пищеварения.

К счастью, благодаря прогрессу, за последние два десятилетия, значительно развилась такая область стоматологии, как имплантология, показывая отличные результаты.

Одним из удачных примеров это команда https://omnident.ru/ с большим стажем работы.

Преимущества имплантации

Зубные имплантанты гораздо крепче и долговечнее по сравнению со съемными протезами или мостами. Зубные импланты являются постоянной альтернативой отсутствующих зубов, в то время как керамические коронки следует время от времени менять, неся дополнительные затраты как финансовые, так и временные.

Отличие также заключается и в том, что один зубной имплант может служить как заменой одного зуба, так и заменой целого ряда зубов (опора), при этом сокращая давление на челюсть и улучшая устойчивость.

Благодаря зубным имплантам, можно не только заменить отсутствующий зуб, но и скрыть недостатки челюсти, такие как слишком большие расстояния между зубами, неправильный прикус и т. п.

Все больше людей отдают предпочтение именно имплантации зубов, вместо использования мостов или съемных зубных протезов. Тем не менее, только стоматолог может определить, подходит ли вам такой метод протезирования, как имплантация зубов.

Уровень успеха при установке зубных имплантов

Имплантация зубов является одной из наиболее эффективных и успешных процедур в стоматологии. Естественно, в самом начале процесса имплантации никто не сможет гарантировать, что пациент получит стопроцентно успешный результат, однако, согласно статистике, уровень успеха сегодня может составлять 95 процентов для имплантации на нижней челюсти, и 90 процентов успешного исхода имплантации на верхней челюсти.

Более низкий уровень успешности процесса имплантации в верхнюю челюсть является результатом того, что нижняя челюсть более доступная по сравнению с верхней челюстью.

Причиной неудач имплантации зубов на верхней челюсти может стать близость верхнечелюстной (гайморовой) пазухи, а также нарушения в процессе остеоинтеграции (приживления), например, когда протез устанавливается в слабом месте, или происходит инфицирование области имплантации.

Тем не менее, уровень успеха имплантации достаточно высок, и при соблюдении правил проведения процедуры, и достаточной диагностики, результат будет несомненно удачным.