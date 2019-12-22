Информационно-образовательная среда в электронной форме, которую сокращенно принято называть ЭИОС, позволяет удаленно проходить качественное обучение, при этом значительно экономить ценное время на этом процессе современного образования.

Поэтому, если интересует дистанционное обучение в Санкт-Петербурге, рекомендуется перейти на официальный сайт компании, которая специализируется на предоставлении такой формы подготовки.

Особенности курсов дистанционного обучения

В учебном центре, куда приглашаются учащиеся, можно будет воспользоваться выгодными условиями по заочной форме получаемого удаленно образования. Специалисты образовательного учреждения разработали в деталях и создали универсальную электронную систему для прохождения дистанционного обучения.

На ее основе заранее записавшиеся на курсы ученики смогут:

онлайн оперативно получать систематизированные знания в выбранной области образования;

в комфортном режиме в удобное для учащихся время знакомиться с блоками необходимых сведений по программе курсов и выполнять контрольные задания;

обучаться в домашней обстановке без посещения учебного центра и при этом пользоваться электронным учебным материалом, независимо от местопребывания обучающегося;

не ограничивать себя в возможностях и выбрать один из курсов среди более чем 50 программ;

материалы разработаны в формате профессиональной переподготовки кадров, а также с целью использовать как база для повышения квалификации и уровней мастерства.

Базовые преимущества дистанционного преподавания

Проводится онлайн тестирование при внешнем контроле – это не только проверка текущих знаний, но и выполнение промежуточного и текущего контроля. Работают системы мотивации для этой формы удаленного обучения, где обеспечивается полное погружение в процесс образования. Высококвалифицированные преподаватели разрабатывают актуальные программы обучения. Обучение может проходить в режиме 24/7 при доступе к сети интернета. Современная форма образования может вызвать интерес у профессионалов, кто хочет стать более развитым и продвинутым в своей сфере деятельности без отрыва от основной работы или для тех, кто ищет курсы по переквалификации.

На основе преподаваемых курсов по специальностям доступно будет в предельно короткий промежуток времени повысить уровень мастерства, стать экспертом, а также получить системные знания для подработки или повышения уровня квалификации на основной работе.