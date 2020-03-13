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Преемник Дмитрия Шепелева и новый ведущий ток-шоу Первого канала «На самом деле» Тимур Еремеев рассказал о том, какое будущее ожидает передачу. В интервью изданию StarHit он сообщил, что как ведущий намерен отталкиваться от своего видения ситуации и не планирует никому подражать.

Еремеев отметил, что формат ток-шоу уже полюбился зрителям, поэтому никаких глобальных изменений пока не планируется.

«В целом это все та же программа «На самом деле»», — подчеркнул ведущий.

В ответ на заявление журналиста о том, что в соцсетях Еремеева обвинили в подражании Шепелеву, ведущий ответил, что до предложения о работе не видел ни одного выпуска ток-шоу целиком. Он добавил, что был в курсе, что это за проект, однако ни подражать кому-то, ни заимствовать чью-либо манеру он не планирует.

По словам Еремеева, он познакомился с Шепелевым и обсудил с ним проект «На самом деле», однако отказался делиться с журналистами подробностями встречи.

Ранее в марте Еремеев был объявлен новым ведущим телешоу «На самом деле». Неофициально о его возможном назначении сообщалось в конце февраля. Еремеев уже участвовал в «Пусть говорят», другой передаче Первого канала, но как гость. Тогда он доказывал, что является внебрачным сыном советского актера Спартака Мишулина.

Летом 2019 года в эфире Первого выходил проект Еремеева, посвященный документальным расследованиям о звездах XX века. Еремеев играет в театре, а также снимается в кино и сериалах, таких как «Кухня» и «Отель Элеон».

Об уходе Шепелева с Первого канала стало известно в феврале. По его словам, решение было принято по обоюдному согласию. Осенью 2019 года он признавался, что недоволен своей работой и считает формат ток-шоу неподходящим для себя. Шепелев вел ток-шоу «На самом деле» с 2017 года.

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