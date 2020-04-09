Первичный тест на коронавирус оказался положительным у восьми жителей Тувы, где ранее не фиксировались случае заболевания COVID-19. Об этом сообщил глава республики Шолбан Кара-оол в видеообращении в соцсети «Вконтакте».

Ранее бригада эпидемиологов была направлена в тувинское село Ырбан, где находился зараженный коронавирусом красноярец. Больной прибыл сначала из Москвы в Красноярск, а 21 марта приехал в Туву, уточнил Кара-оол.

Всего близко контактировали с заболевшим 67 человек, у восьми из них лабораторные исследования установили положительный результат на коронавирус. Еще у 300 контактировавших с ними лиц взяты пробы.

Речь идет о семье, в которой жил красноярец: четверо взрослых и четверо детей от восьми месяцев до 12 лет. Отмечается, что наличие коронавируса у предварительно инфицированных пока не было подтверждено новосибирской лабораторией «Вектор», также у них не наблюдается симптомов заболевания.

Глава республики добавил, что в Тоджинском кожууне вводится карантин. Будут перекрыты все три дороги, ведущие в район, и между поселениями. Также запрещается въезд и выезд для населения за границы района. Все предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность, продолжат работу, пишет «РИА Новости».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В настоящее время в России зафиксировано 8672 случаев заражения коронавирусом, всего умерли от инфекции 63 человек, а вылечились ― 580.

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