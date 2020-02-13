Владислава Шапшу, назначенного врио губернатора Калужской области, представят властям и жителям региона в пятницу, 14 февраля. Об этом ТАСС сообщил сам Шапша.

Ранее 13 февраля президент России Владимир Путин принял отставку Анатолия Артамонова, руководившего Калужской областью с 2000 года. Исполняющим обязанности главы региона до выборов назначен Шапша, ранее занимавший пост главы администрации Обнинска (Калужская область). Артамонов, покинувший пост по собственному желанию, рассказал журналистам, что сам рекомендовал президенту кандидатуру Шапши, которого назвал молодым, но опытным человеком.

Глава государства уже провел встречу с Шапшой.

Владислав Шапша родился в 1972 году в городе Обнинске Калужской области, с 2006 года работал в администрации своего родного города, с 2006 года был его мэром. Он проходит обучение на третьем потоке программы развития кадрового управленческого резерва, которая была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ корпоративного университета Сбербанка, московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.