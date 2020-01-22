Россиянка Ксения Вербицкая одержала победу в финале конкурса «Миссис Вселенная», который прошел в столице Болгарии Софии.

Петербурженке Вербицкой 45 лет, у нее четверо детей. Женщина работает гинекологом-эндокринологом. В активе Ксении уже имелся титул «Миссис Санкт-Петербург Классик», сообщают «Известия».

Ранее россиянка стала обладательницей титула «Миссис Земного шара — 2020».

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