Позиция бизнесмена Константина Малофеева о деле модели Алены Водонаевой, которую обвинили в унижении человеческого достоинства за посты в социальных сетях, является общественной и не затрагивает процессуальных органов следствия, сказано в сообщении, опубликованном на сайте Всемирного русского народного собора (ВРНС) в четверг, 20 февраля

В связи с этим, утверждается в заявлении, представителям защиты модели не удастся привязать его высказывания к ст. 294 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования».

«Попытки адвокатов г-жи Водонаевой применить известную адвокатскую уловку, став встречными заявителями в отношении самого К. Малофеева, он воспринимает спокойно и уверен, что следственные органы дадут надлежащую правовую оценку подобным сомнительным заявлениям», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что Малофеев поддерживает позицию заявителей и считает, что высказывания модели унижают достоинство россиян, «которые в большинстве своем являются ответственными родителями».

19 февраля Водонаева подала заявление в полицию на Малофеева. Модель возмутило обещание бизнесмена о том, что он будет отслеживать ход экспертизы, сказанного блогером, чтобы довести «дело до конца».

Водонаеву вызвали на допрос в отдел полиции из-за ее заявлений в соцсетях. Модель в своих постах призвала делать аборты, а также выразила презрение к семьям, которые рожают по несколько детей «в нищете». Ее тексты проверят на наличие в них признаков состава преступления по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») предполагает наказание в виде штрафа 300 тыс. рублей, принудительных работ на срок от одного года до четырех лет или лишения свободы на срок от двух до пяти лет.