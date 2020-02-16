Губернатор Костромской области Сергей Ситников, говоря о том, что борьба с коррупцией хуже самой коррупции, отвечал на конкретный вопрос, а не комментировал антикоррупционное законодательство в целом. Об этом «Известиям» заявили в пресс-службе главы региона.

Исчерпывающим доказательством может служить видеозапись с пресс-конференции, которая доступна в интернете, сказали в администрации.

Журналист спросил, оплачивалась ли аренда зала для пресс-конференции и, получив отрицательный ответ, поинтересовался, нет ли в этом коррупции. Ситников комментировал именно эти слова.

«Это некорректная трактовка антикоррупционного законодательства», — подчеркнул собеседник журналистов. По его словам, предоставление зала для публичного мероприятия нельзя считать коррупцией.

Глава региона имел в виду, что некоторые антикоррупционные меры избыточны или трактуются неверно, заявили в пресс-службе. Также представители Ситникова отметили, что прозвучавшую фразу можно назвать расхожей и авторство принадлежит не губернатору.

Ранее 16 февраля во время пресс-конференции Ситников заявил, что страшнее коррупции может быть только борьба с ней. На вопрос журналиста о том, не было ли коррупцией предоставление зала, он ответил: «Если бы мы сегодня собрались группой товарищей за тепленьким столом и всё это было бесплатно, наверное, всё это точно так можно было оценивать». К публичному мероприятию это, по его словам, не относится.